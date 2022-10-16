موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم الاتحاد لمواجهة الوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ويدخل الاتحاد هذه المواجهة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري خاصة وأنه يحتل الآن المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة خلف أصحاب المراكز الأولى الشباب والهلال والنصر.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

صافرة البداية: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حماد العنزي

القناة الناقلة: SSC1 HD

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