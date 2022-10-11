موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يلتقي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي الاتحاد مع نظيره نادي ضمك على ملعب "المحالة"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويدخل اليوم الاتحاد بمعنويات عالية أمام ضمك، خاصة بعد تحقيق فوز مهم الجولة الماضية على نادي الفتح بنتيجة 3-1، وحاليًا يحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن متصدر الدوري نادي الشباب.

موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي

الملعب: مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)

صافرة البداية: 06:15 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: SSC1 HD

المعلق: عيسى الحربين

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