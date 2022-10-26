موعد مباراة السعودية وألبانيا التحضيرية لكأس العالم 2022 في قطر اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب السعودية اليوم لخوض مباراة ودية أمام منتخب ألبانيا كجزء من الاستعدادات والتحضيرات لما قبل كأس العالم 2022 في قطر، حيث لم يتبقى الكثير على انطلاق الحدث الرياضي الأكبر عالميًا هذا العام، فأولى مباريات مونديال قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وتحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، يسعى الأخضر في لقاء اليوم لاختبار قدراته وخياراته في أرض الملعب، حيث ستكون لديه مباريات ليست سهلة في كأس العالم 2022 في قطر، فالمجموعة التي يتواجد فيها المنتخب السعودي تضم كلًا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

موعد مباراة السعودية وألبانيا التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: ودية تحضيرية لكأس العالم 2022 في قطر

الملعب: مدينة زايد الرياضية

الموعد: 08:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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