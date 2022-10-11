موعد مباراة النصر والعدالة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يلتقي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي النصر مع نظيره نادي العدالة على ملعب "مرسول بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويطمح اليوم مشجعي النصر أن يتمكن فريقهم من تحقيق الفوز والتقدم في ترتيب الدوري السعودي، حيث أن النصر يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الطائي الثاني في الترتيب.

موعد مباراة النصر والعدالة اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي

الملعب: مرسول بارك

صافرة البداية: 08:30 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: SSC1 HD

المعلق: عبدالله الغامدي

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