موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم النصر لمواجهة الفيحاء على ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ويدخل النصر هذه المواجهة وأمامه هدف واحد فقط لا غير، ألا وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري خاصة وأن يحتل الآن المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة خلف كل من الهلال والشباب.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي

الملعب: مرسول بارك

صافرة البداية: 5:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: جعفر الصليح

القناة الناقلة: SSC1 HD

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