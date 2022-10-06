موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم نادي الهلال لمواجهة نادي الاتفاق على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، حيث يصب الزعيم اليوم جام تركيزه على حصد الثلاث نقاط خاصة بعد تعرضه الجولة الماضية لأول هزيمة هذا الموسم أمام التعاون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 6 أكتوبر 2022

صافرة البداية: 09:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد

القنوات الناقلة: SSC1 HD

المعلق: راشد الدوسري

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