موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

وسيستضيف اليوم نادي الهلال نظيره نادي الشباب على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وسيكون ديربي الرياض مشتعلًا هذا المساء وستكون المنافسة في أشدها بين الفريقين.

ويسعى نادي الشباب لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، حيث أنه لم يخسر أو يتعادل في أي جولة ولديه في رصيده 18 نقطة، في حين أن الزعيم الأزرق نادي الهلال لن يوفر أي جهد لإيقاف قطار الشباب وأيضًا سيكون الفوز مهمًا لتعويض الخسارة والتعادل في الجولتين الماضيتين.

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 10 أكتوبر 2022

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

صافرة البداية: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة