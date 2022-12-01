موعد مباراة اليابان واسبانيا في كأس العالم 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في المجموعة الخامسة والقنوات الناقلة لها.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة هذا المساء لمتابعة مباراة اليابان واسبانيا على استاد خليفة الدولي، والتي تعد من أقوى المواجهات في المجموعة السادسة، حيث أن اليابان فاجأت الجميع في الجولة الأولى وتمكنت من الفوز على الماكينات الألمانية، لذلك ستكون هذه المواجهة بين منتخب الساموراي والماتادور الاسباني مثيرة وحماسية ومن الصعب التكهن بنتيجتها النهائية.

موعد مباراة اليابان واسبانيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 1 ديسمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد خليفة الدولي

المعلق: حسن العيدروس

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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