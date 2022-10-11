موعد مباراة يوفنتوس وماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

سيحل اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي يوفتوس الإيطالي ضيفًا على نادي ماكابي حيفا على ملعب "سامي أوفر"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، وكان اليوفي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام ماكبي بنتيجة 3-1.

موعد مباراة يوفنتوس وماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: سامي أوفر

صافرة البداية: 7:45 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

المعلق: أحمد البلوشي

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