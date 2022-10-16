موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم.

يستضيف اليوم باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا على ملعب "بارك دي برانس" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الفرنسي، وسيكون كلاسيكو الدوري الفرنسي بين هذين الفريقين محط أنظار الجميع هذا المساء، حيث سيحاول بي إس جي تأكيد أحقيته في الصدارة، في حين سيحاول مارسيليا إيقاف المتصدر والتقدم من المركز الرابع إلى الثاني على حساب لوريان بفارق الأهداف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي

الملعب: بارك دي برانس

صافرة البداية: 9:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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