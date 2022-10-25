موعد مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يواجه باريس سان جيرمان اليوم نظيره ماكابي على ملعب "بارك دي برانس" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل النادي الباريسي هذه المواجهة مساء اليوم بأريحية تامة، لا سيما وأنه متصدر للمجموعة برصيد 8 نقاط برفقة نادي بنفيكا البرتغالي، لذا فوز اليوم سيكون مجرد تأكيد للتأهل للدور المقبل لميسي ورفاقه في حديقة الأمراء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وماكابي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: بارك دي برانس

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: جواد بدة

القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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