موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي بايرن ميونخ اليوم نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه المواجهة اليوم مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لكلا الفريقين لأنهما حسما التأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: أليانز أرينا

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة: beIN Sports 3 HD Premium

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