موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ينتظر اليوم عشاق الدوري الإسباني مواجهة قوية تجمع بين نادي برشلونة ونادي سيلتا فيغو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليغا.



ويتطلع البارسا بقيادة زرقاء اليمامة تشافي هيرنانديز إلى مواصلة التألق في الدوري والفوز اليوم أمام سيلتا فيغو، وذلك بهدف استعادة الصدارة والمركز الأول الذي عاد لريال مدريد أمس بعد فوزهم أمام خيتافي.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 9 أكتوبر 2022

الجولة: الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

المعلق: سوار الذهب

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