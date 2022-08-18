موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية تم الإعلان عنها على الحساب الرسمي للنادي الإسباني، وهي مباراة خيرية بهدف دعم ومكافحة مرض الضمور العضلي.

والإعلان عن هذه المباراة ليس بالمفاجئ أو بالأمر الجديد، حيث كان كل من برشلونة ومانشستر سيتي قد لفتا سابقًا إلى أنه سيكون هناك مباراة ودية ستجمعهما قريبًا وسيخصص دخلها بشكل كامل لمكافحة مرض الضمور العضلي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية والقنوات الناقلة

نشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع تويتر تفاصيل حول موعد المباراة الودية الخيرية التي ستجمعه مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وبحسب ما ذكر فإن المباراة ستلعب يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لهذه المباراة الخيرية: Barca TV – Al Iraqiya Sports HD.

📍 SPOTIFY CAMP NOU

📅 Dimecres, 24 d'agost

⏰ 21.30 hores



Barça i Manchester City, compromesos en la lluita contra l'ELA https://t.co/oaVZRbzUO6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 17, 2022

يشار إلى أن هذه المباراة ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها بيب غواردويلا مع تشافي هيرنانديز كمدربين، وكما يعلم الجميع فإن تشافي كان تحت قيادة الفيلسوف ما بين عام 2008-2012 في برشلونة، وهي الفترة الذهبية للبارسا التي حقق فيها كل الألقاب.

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