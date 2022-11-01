موعد مباراة بورتو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

سيحل نادي أتلتيكو مدريد اليوم ضيفًا على نظيره نادي بورتو البرتغالي على ملعب "الدراجاو"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسيسعى الأتلتيكو اليوم بقيادة سيميوني لتحقيق الفوز على أمل أن تكون النتائج لصالحهم في الجولات القادمة للتمكن من خطف بطاقة التأهل والوصول للمركز الثاني في المجموعة على حساب بورتو.

موعد مباراة بورتو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: الدراجاو

الموعد: 08:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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