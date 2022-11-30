موعد مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الثالثة والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب الأرجنتين اليوم لخوض مواجهة قوية أمام بولندا على استاد "974" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وستكون مباراة مصيرية وحاسمة لكلا الفريقين، وخاصة لمنتخب التانغو الذي يحتاج للفوز للعبور إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022، لأن التعادل سيجعل فرص التأهل صعبة جدًا على ميسي ورفاقه.

موعد مباراة بولندا والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد 974

المعلق: رؤوف خليف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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