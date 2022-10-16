موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية اليوم.

يحل اليوم تشيلسي ضيفًا على نظيره أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيدخل البلوز هذه المباراة أمام أستون فيلا بمعنويات عالية خاصة بعد النتائج الإيجابية الأخيرة عقب تعيين المدرب الجديد غراهام بوتر.

أما بالنسبة لنادي أستون فيلا، فهو ليس بخير هذا الموسم، وسيحاول المدرب ستيفن جيرارد اليوم بالتأكيد من بذل كل الجهود لتحقيق انتصار أمام تشيلسي سيكون مهمًا على الصعيد المعنوي للفريق والمشجعين.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: فيلا بارك

صافرة البداية: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خليل البلوشي

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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