موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد اليوم نادي تشيلسي لخوض مباراة خارج أرضه على ملعب "غريفين بارك" أمام برينتفورد في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر عشاق البلوز اليوم أن يواصل الفريق تقديم المستويات المميزة والنتائج الإيجابية، حيث منذ قدوم المدرب الجديد غراهام بوتر تمكن الفريق من الفوز في آخر 5 مباريات محليًا وأوروبيا، وتسجيل 12 هدفًا في شباك الخصوم ولم يستقبل في شباكه إلا هدف واحد فقط.

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 19 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: غريفين بارك

صافرة البداية: 09:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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