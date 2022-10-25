موعد مباراة تشيلسي وسالزبورغ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي تشيلسي اليوم لمواجهة نادي سالزبورغ الألماني على ملعب "رد بول أرينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح مشجعي البلوز أن يواصل الفريق الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي يحققها منذ قدوم المدرب الجديد غراهام بوتر، وفوز اليوم أمام سالزبورغ سيكون مهمًا بالنسبة للنادي اللندني الذي سيؤكد بذلك أحقيته في صدارة المجموعة وتأهله للدور المقبل.

موعد مباراة تشيلسي وسالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: رد بول أرينا

الموعد: 07:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عصام الشوالي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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