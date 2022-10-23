موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف توتنهام اليوم نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب " توتنهام هوتسبر" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن تكون مواجهة قوية بين الطرفين، خاصة أن كلاهما في المراتب الأولى في البريميرليغ، وأيضًا كل منهما كان قد تعثر في الجولة الماضية سواء بالخسارة أو التعادل.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 23 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 13 من منافسات الدوري الإنجليزي

الملعب: توتنهام هوتسبر

الموعد: 06:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: يوسف سيف

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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