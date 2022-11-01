موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

سيحل نادي توتنهام اليوم ضيفًا على نظيره نادي مارسيليا الفرنسي على ملعب "فيلودروم"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تكون مواجهة حماسية خاصة وأن كلا الفريقين متقاربان في النقاط وفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط قد يحسم التأهل للدور المقبل.

موعد مباراة توتنهام ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: فيلودروم

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خليل البلوشي

القناة: beIN Sports 2 HD Premium

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