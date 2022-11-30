موعد مباراة تونس وفرنسا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الرابعة والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب تونس اليوم لمواجهة فرنسا في لقاء ستتجه له الأنظار في العالم العربي على استاد المدينة التعليمية، حيث سيكون نسور قرطاج مطالبين بالفوز على الديوك الفرنسية لتعزيز فرصهم بالتأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم قطر 2022، لأن الخسارة أو التعادل تعني الخروج المبكر من المنافسة.

موعد مباراة تونس وفرنسا اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الموعد: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المعلق: عصام الشوالي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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