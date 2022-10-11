موعد مباراة دورتموند وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

يستضيف اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظيره نادي إشبيلية الإسباني على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وتمكن دورتموند في مباراة الذهاب من فرض هيمنته على إشبيلية بين أرضه وجمهوره، لتنتهي المواجهة بفوز النادي الألماني بنتيجة 4-1، ولا يستبعد أن تتكرر نفس النتيجة هذا المساء خاصة وأن دورتموند يدخل اللقاء منتشيًا بالتعادل المثير مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

موعد مباراة دورتموند وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: سيغنال إيدونا بارك

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

المعلق: خالد الحدي

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