موعد مباراة روما ضد نابولي في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي روما اليوم لاستضافة المنافس القوي هذا الموسم نادي نابولي على ملعب "الأوليمبيكو" في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، ويتطلع ذئاب روما بقيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو لإيقاف قطار أبناء الجنوب المتصدرين برصيد 26 نقطة من خلال تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة 25.

موعد مباراة روما ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 23 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 11 من منافسات الدوري الإيطالي

الملعب: الأوليمبيكو

الموعد: 09:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي سعيد الكعبي

القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

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