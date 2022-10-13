موعد مباراة روما وريال بيتيس اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضه من خلال هذه المقالة إلى جانب أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يستضيف اليوم نادي ريال بيتيس الإسباني نظيره نادي روما الإيطالي على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويسعى اليوم روما بقيادة السبيشال ون جوزيه مورينيو إلى تحقيق الفوز خارج الديار، خاصة بعد الخسارة أمام بيتيس في الأوليمبيكو في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة روما وريال بيتيس اليوم في الدوري الأوروبي

اليوم: الخميس 13 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: بينتو فيامارين

صافرة البداية: 7:45 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة مان يونايتد وأومونيا اليوم في الدوري الأوروبي