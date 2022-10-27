موعد مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستعد روما اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام هلسنكي الفنلندي على ملعب "استاديون هلسنكي" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ويحتاج ذئاب روما في مواجهة اليوم بقيادة السبيشال ون مورينيو لتحقيق الفوز، حيث أنهم ثالث الترتيب في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط وفي حال الخسارة أو التعادل فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا على النادي الإيطالي.

موعد مباراة روما وهلسنكي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 27 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: استاديون هلسنكي

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: نوفل باشي

القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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