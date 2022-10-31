موعد مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستىعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي روما اليوم لمواجهة هيلاس فيرونا على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، ويتطلع ذئاب روما بقيادة السبيشال ون مورينيو إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك في سبيل الوصول إلى النقطة 25 التي تنقلهم من المركز الثامن في سلت الترتيب إلى المركز الرابع على حساب لاتسيو.

موعد مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 31 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي

الملعب: مارك أنتونيو بينتجودي

الموعد: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: محمد حسين

القناة: AD Sports Premium 1

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