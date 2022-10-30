موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يخوض نادي ريال مدريد اليوم مواجهة مهمة أمام جيرونا في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، حيث يسعى الملكي بقيادة السيد كارلو أنشيلوتي لمواصلة تحقيق الانتصارات في الليغا للمحافظة على صدارة الترتيب، وأيضًا بهدف الابتعاد عن المنافس المباشر على الصدارة نادي برشلونة الذي حقق أمس الفوز في الدقائق الأخيرة على نادي فالنسيا عن طريق هدف النجم البولندي ليفاندوفسكي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 30 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 12 قي الدوري الإسباني

الملعب: سانتياغو برنابيو

الموعد: 6:15 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: رؤوف خليف

القناة: beIN Sports 1 HD

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