موعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقناة الناقلة لها.

سيحل اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره نادي شاختار دونيتسك على ملعب "دونباس أرينا"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وتمكن الملكي من حصد الثلاث نقاط في مباراة الذهاب أمام شاختار بعد أن انتهت بنتيجة 2-1، ولن تكون هناك أي عثرات أمام أنشيلوتي وفرقته هذا المساء الذين سيلعبون بأريحية دون أي ضغوطات خاصة وأن الميرينغي متصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

المناسبة: مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الملعب: دونباس أرينا

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

المعلق: حسن العيدروس

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