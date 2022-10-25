موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي ريال مدريد اليوم لمواجهة نادي لايبزيغ الألماني على ملعب "ريد بول أرينا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد تمكن الملكي بقيادة السيد أنشيلوتي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام لايبزيغ بهدفين نظيفين، وسيلعب نجوم الميرينغي في مواجهة اليوم بأريحية دون أي ضغوط، خاصة بعد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: ريد بول أرينا

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: أحمد البلوشي

القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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