موعد مباراة فياريال ضد ألميريا في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف فياريال اليوم نظيره ألميريا على ملعب "سبوتات دي فالنسيا" في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني، وتسعى الغواصات الصفراء اليوم بقيادة أوناي إيمري لمراضاة الجماهير بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، من جهة أخرى، فإن الفوز اليوم بالنسبة لنادي ألميريا الذي يملك في رصيده 10 نقاط، سيعني تقدمه إلى المركز 12 على حساب مايوركا.

موعد مباراة فياريال ضد ألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 23 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني

الملعب: سبوتات دي فالنسيا

الموعد: 07:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: سمير اليعقوبي

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

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