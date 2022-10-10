موعد مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

سيستضيف اليوم نادي فيورنتينا نظيره نادي لاتسيو على ملعب "أرتيميو فرانكي (فلورنسا)" في ختام منافسات الجولة التاسعة من الكالتشيو، وسيسعى صاحب الأرض فيورنتينا في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز خاصة وأنه في المركز الـ13 في الدوري برصيد 9 نقاط فقط.

من ناحية أخرى، يبدو أن لاتسيو هذا الموسم لا يوجد في قاموسه مصطلح التهاون في النقاط، حيث أن النادي يبذل كل ما لديه وحتى الآن يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن رابع الدوري نادي ميلان.

موعد مباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 10 أكتوبر 2022

الملعب: أرتيميو فرانكي (فلورنسا)

صافرة البداية: 09:45 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: AD Sports Premium 1

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