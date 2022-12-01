موعد مباراة كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة والقنوات الناقلة لها.

تلعب اليوم مباراة كرواتيا وبلجيكا على استاد أحمد بن علي المونديالي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 لحساب المجموعة السادسة.

وستكون مواجهة مليئة بالإثارة والحماس، خاصة وأن بلجيكا ستحاول بشتى الطرق تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لتأمين عبورها إلى الدور الثاني بعد الخسارة التي تعرضت لها أمام المغرب في الجولة الماضية.

موعد مباراة كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 1 ديسمبر 2022

الموعد: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد أحمد بن علي المونديالي

المعلق: حفيظ دراجي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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