موعد مباراة كوستاريكا وألمانيا في كأس العالم 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في المجموعة الخامسة والقنوات الناقلة لها.

يستعد الجميع هذا المساء لمتابعة مباراة كوستاريكا وألمانيا التي ستلعب على استاد البيت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ولن تكون مواجهة سهلة على المانشافت الذي يبحث عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط لتعزيز فرصه بالتأهل إلى الدور الثاني، خاصة بعد الخسارة من اليابان في الجولة الأولى والتعادل أمام اسبانيا في الجولة الثانية.

من ناحية أخرى، لن يكون مستبعدًا أن تحقق كوستاريكا مفاجأة هذا المساء، فعلى الرغم من خسارتها بسباعية نظيفة أمام اسبانيا، إلا أن كوستاريكا عادت من جديد وتغلبت على اليابان، وستكون حظوظها وافرة في الجولة الثالثة لتأمين بطاقة التأهل والعبور للدور الثاني.

موعد مباراة كوستاريكا وألمانيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 1 ديسمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد البيت

المعلق: يوسف سيف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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