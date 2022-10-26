موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

سيحل نادي ليفربول اليوم ضيفًا على نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي على ملعب "يوهان كرويف" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في الأنفيلد بفوز الريدز بنتيجة 2-1، ويسعى كلوب بوجود صلاح ونونيز وبقية نجوم الفريق لتكرار نفس نتيجة في مباراة الإياب اليوم.

موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: يوهان كرويف أرينا

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: رؤوف خليف

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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