موعد مباراة ليفربول وديربي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف ليفربول اليوم نظيره ديربي كاونتي على ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين موسم 2022-2023، ويتطلع حامل اللقب الموسم الماضي بقيادة يورغن كلوب إلى الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي خاصة وأن الفريق بات من الصعب عليه أن ينافس على لقب الدوري الإنجليزي بعد التعثر في العديد من الجولات.

موعد مباراة ليفربول وديربي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 9 نوفمبر 2022

المناسبة: الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

الملعب: أنفيلد

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: سوار الذهب

القناة: beIN Sports 2 HD Premium

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