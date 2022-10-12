موعد مباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يلعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مباراة خارج أرضه مع نادي غلاسكو رينجرز الإسكوتلندي على ملعب "أيبروكس ستاديوم" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسيحاول الريدز في هذه المواجهة حصد الثلاث نقاط لتعزيز فرصه بالوصول إلى الدور المقبل بأريحية.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 12 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: أيبروكس ستاديوم

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: يوسف سيف

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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