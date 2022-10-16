موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية اليوم.

يستضيف اليوم ليفربول نظيره مان سيتي على "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح الريدز مع يورغن كلوب إلى تحقيق انتصار مهم أمام فرقة غوارديولا، وخاصة على الصعيد المعنوي، لا سيما بعد الخسارة أمام آرسنال في الجولة الماضية 3-2.

أما مان سيتي سيحاول بلا شك تحقيق انتصار كاسح أمام ليفربول، لتأكيد هيمنته وقوته الهجومية هذا الموسم بوجود هالاند، وأيضًا في سبيل انتزاع الصدارة من آرسنال والمواصلة على نفس النسق للوصول إلى لقب البريميرليغ.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: آنفيلد

صافرة البداية: 6:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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