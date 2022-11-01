موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي ليفربول اليوم نادي نابولي الإيطالي على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل في الجولة الماضية، حيث أن أبناء الجنوب في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، والريدز في الوصافة برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: أنفيلد

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عامر الخوذيري

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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