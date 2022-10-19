موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يستعد اليوم نادي ليفربول لخوض مباراة أخرى في نفس الأسبوع على ملعبه "آنفيلد" ومواجهة من العيار الثقيل أمام وست هام يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر عشاق الريدز أن يقدم فريقهم في مواجهة اليوم أمام وست هام نفس الأداء والروح القتالية التي قدموها في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض في آنفيلد بهدف الفرعون المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 19 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: أنفيلد

صافرة البداية: 09:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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