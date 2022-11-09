موعد مباراة مان سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف مان سيتي اليوم نظيره تشيلسي على ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين موسم 2022-2023، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة مساء اليوم والتي من المؤكد أنها ستكون مليئة بالإثارة الحماس خاصة وأنها أول تحدي لمدرب البلوز الجديد غراهام بوتر أمام الفيلسوف بيب غوارديولا.

موعد مباراة مان سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 9 نوفمبر 2022

المناسبة: الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

الملعب: الاتحاد

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خليل البلوشي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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