موعد مباراة مان يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

سيكون اليوم عشاق الدوري الإنجليزي على موعد مع مواجهة قوية جدًا تجمع بين نادي مانشستر يونايتد ونادي إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من البريميرليغ.



الشياطين الحمر يحتلون حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، في حين أن المنافس إيفرتون يحتل المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة مان يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 9 أكتوبر 2022

الجولة: الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز

صافرة البداية: 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

المعلق: حفيظ دراجي

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