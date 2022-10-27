موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

يستكمل مانشستر يونايتد اليوم مشواره في بطولة الدوري الأوروبي في مواجهة أمام شيريف تيراسبول على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويتطلع الشياطين الحمر اليوم لحسم التأهل برفقة المتصدر ريال سوسيداد، حيث سيصبح رصيده 12 نقطة في حال حقق الفوز اليوم على مسرح الأحلام.

موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 27 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: أولد ترافورد

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عامر الخوذيري

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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