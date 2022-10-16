موعد مباراة مان يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية اليوم.

يستضيف اليوم مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد على "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل الشياطين الحمر هذه المواجهة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في آخر مبارتين محليًا وأوروبيًا.

في حين يطمح نيوكاسل يونايتد إلى مواصلة التألق في الموسم الحالي، وذلك من خلال تحقيق الفوز على يونايتد في أرضه وخطف المركز الخامس منه في البريميرليغ.

موعد مباراة مان يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الأحد 16 أكتوبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: أولد ترافورد

صافرة البداية: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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