موعد مباراة ميلان ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

سيحل نادي ميلان اليوم ضيفًا على نظيره نادي دينامو زغرب الكرواتي على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى حاليًا ميلان ودينامو زغرب في النقاط برصيد 4 نقاط لكليهما، ومطالب الروسونيري هذا المساء بتحقيق الفوز لإبقاء فرص التاهل متاحة، خاصة وأن عدد النقاط بين فرق المجموعة متقارب، فالمتصدر نادي تشيلسي لديه 7 نقاط في رصيده، وسالزبورغ في الوصافة يمتلك 6 نقاط.

موعد مباراة ميلان ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: ماكسيمير ستاديون

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: محمد بركات

القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

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