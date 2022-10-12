موعد مباراة نابولي وأياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم والقناة الناقلة لها.

يستضيف نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر نادي أياكس الهولندي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وقد يتمكن أبناء الجنوب هذا المساء من حسم التأهل مبكرًا على أرضهم في حال تكررت نتيجة الذهاب أمام أياكس في المباراة التي انتهت 6-1.

موعد مباراة نابولي وأياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 12 أكتوبر 2022

المناسبة: إياب دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: دييغو أرماندو مارادونا

صافرة البداية: 07:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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