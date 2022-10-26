موعد مباراة نابولي ورينجرز في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

يستضيف نادي نابولي اليوم نظيره نادي رينجرز الاسكتلندي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الإيطالي بثلاثية نظيفة، وبشكل عام أبناء الجنوب يلفتون الأنظار بقوة هذا الموسم تحت قيادة سباليتي، حيث يتصدر الدوري الإيطالي، وحسم التأهل للدور المقبل بعد أن أصبح في رصيده 12 نقطة.

موعد مباراة نابولي ورينجرز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 26 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الملعب: دييغو أرماندو مارادونا

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: نوفل باشي

القناة الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

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