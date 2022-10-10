موعد مباراة نوتينغهام فورست وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة.

سيستضيف اليوم نادي نوتينغهام فورست نظيره نادي أستون فيلا على ملعب "سيتي جراوند" في ختام منافسات الجولة العاشرة من البريميرليغ، ومن المتوقع أن يحاول نوتينغهام أن يتنفس الصعداء على ملعبه وأن يحصد ثلاث نقاط مهمة خاصة وأنه يتذيل ترتيب الدوري.

من ناحية أخرى، سيحاول ستيفن جيرارد مدرب نادي أستون فيلا أن يبث الروح بين أفراد الفريق لمواجهة اليوم، حيث أن أستون فيلا في المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، ولا أحد يريد من الأنصار أو الفريق أن تتعمق الجراح بخسارة خامسة هذا الموسم.

موعد مباراة نوتينغهام فورست وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 10 أكتوبر 2022

الملعب: سيتي جراوند

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 English

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