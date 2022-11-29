موعد مباراة ويلز وإنجلترا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم أقوى ديربي بين المنتخبات في كأس العالم قطر 2022 سيجمع بين منتخب ويلز ومنتخب إنجلترا على استاد أحمد بن علي في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولن تكون مواجهة سهلة على منتخب الأسود الثلاثة الذي سيصطدم بمنتخب ويلز وقائده غاريث بيل الذي سيقاتل في هذه المباراة بالتأكيد لخطف بطاقة التأهل وتفادي الخروج المبكر.

موعد مباراة ويلز وإنجلترا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد أحمد بن علي المونديالي

المعلق: حفيظ دراجي

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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