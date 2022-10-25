موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة والقنوات الناقلة لها.

سيحل نادي يوفنتوس اليوم ضيفًا على نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقيقة اليوفي ليس بخير هذا الموسم على الصعيد المحلي والأوروبي، فهو متذيل الترتيب في مجموعته في دوري الأبطال برصيد 3 نقاط فقط، ويتوجب على أليغري وفرقته تحقيق الفوز اليوم على بنفيكا للإبقاء على آمال التأهل سواء للدور المقبل أو حتى للدوري الأوروبي.

موعد مباراة يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: النور

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خالد الحدي

القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة